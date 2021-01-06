Пикантное объявление 21-летней сибирячки, которая назвала себе Екатериной, появилось в соцсетях.- Продам невинность за вознаграждение, - без обиняков написала сибирячка и назвала цену, которую просит заплатить за свою невинность - миллион долларов.Ни на какое романтическое продолжение после встречи с потенциальным покупателем Екатерина не надеется:- Отношения по расчету, без каких-либо вопросов с обоих сторон, - обозначила девушка.К слову, параметры Екатерины почти модельные: объем груди и бедер - 94 сантиметра, талия - 60 сантиметров. Иностранными языками девушка не владеет, говорит только по-русски. Так что потенциальному покупателю девственности нужно знать русский или придется нанимать переводчика.Однако за подобное объявление девушке грозит административное наказание:- Открытое предложение интим-услуг - это нарушение статьи 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией». Если об этом узнают в полиции, то ей грозит штраф - от 1,5 до 2 тысяч рублей, - рассказала КП-Новосибирск юрист Инесса Рябинина.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Папа меня осудит, а Достоевский поймет»: дочка юриста продает свою девственность за 15 тысяч долларовФанатка «Преступления и наказания» ищет душевного богача, который сможет ей цитировать Анну Ахматову и будет нежным (подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru