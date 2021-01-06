Утром в среду, 6 января, серьезная авария произошла на винавоповском мосту в Новосибирске: там столкнулись сразу три иномарки.- В аварию попали седан Toyota Corolla, Land Rover и кроссовер KIA Sportage, - сообщили в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54». - К счастью, в ДТП никто не пострадал, оформлено было как столкновение с материальным ущербом.Новосибирцы в произошедшей аварии винят не водителей, а колеи на мосту:- Даже по фото видно,что состояние участка дороги отвратительное: траншея из колеи, и так по всему городу едешь как трамвай по рельсам, возмущаются сибиряки.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru