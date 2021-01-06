Утром в среду, 6 января, серьезный пожар произошел в частной клинике на улице Залесского, 6 к.12, где проводят МРТ и УЗИ. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области:- Вызов дежурному поступил в 07.15. Когда прибыли пожарные, из-под кровли одноэтажного здания частного медучрждения шёл дым, - пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области. - Пожару был присвоен повышенный ранг сложности: огонь тушили 28 человек и 8 единиц спецтехники.В момент пожара никого из пациентов и персонала внутри не было, поэтому никто не пострадал.По предварительной информации, площадь пожара составила около 18 квадратных метров. Огнём повреждены потолочные перекрытия в технической комнате, другие помещения пламя не задело. Причины возгорания предстоит выяснить сотрудникам МЧС.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru