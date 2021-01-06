Массовая авария на площади Будагова в Новосибирске 6 января 2021 года произошла во втором часу ночи: примерно в 1:30 на съезде с эстакады на площади инженера Будагова в сторону Большевистской столкнулись сразу несколько машин.- Это серебристый кроссовер Hyundai, Suzuki Alto с наклейками сети пиццерий, Mercedes-Benz, KIA Rio с наклейками «Яндекс Go», а также еще несколько автомобилей, - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».По предварительной информации, в ДТП никто из водителей и пассажиров не пострадал. Сотрудникам ГИБДД временно пришлось перекрыть съезд: сейчас полиция разбирается в причинах аварии.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru