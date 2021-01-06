Погода в Новосибирске на 6 января 2021 года немного порадует горожан: холода, наконец-то, начинают отступать. Такой прогноз дали новосибирские синоптики.- Днем по области будет минус 19 - минус 24 градуса, в некоторых районах - до минус 29 градусов (непосредственно в Новосибирске - минус 20 - минус 22 градуса), - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. - Ожидает ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, возможны туманы. На дорогах будет гололедица.Примерно такой же прогноз дает и «Яндекс»: по данным портала, в среду днем будет минус 22 градуса, а ночью похолодает до минус 24 градусов. Примерно такой же погода будет и ближайшие три дня, а вот с 10 января начнется потепление: метеорологи обещают, что 10 января будет минус 9 градусов.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru