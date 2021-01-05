21-летняя Ирина Ожгихина, живущая в Новосибирске, уже четыре года мечтает увидеть своего дедушку. До шести лет она жила с ним в родном селе Убинское, а потом вместе с семьей переехала жить в город. Виктор Москаленко, ее дед, остался жить в селе.В последний раз Ирина виделась с ним, когда ей было 17 лет. С тех пор она не получала никаких вестей. У нее не осталось ни фотографий дедушки, ни его адреса и телефона.— Я попыталась связаться с ним через свою бабушку Валентину. Но бабушка мне не родная, поэтому отказывается выходить на связь — все сообщения в «Одноклассниках» просто блокирует. Я сейчас даже не знаю, жив дедушка или нет. Сейчас съездить в Убинское не получается: не знаю, на кого оставить детей, вряд ли они выдержат долгую дорогу. А во-вторых, четыре месяца назад у меня умерла мама. Она очень хорошо помнила адреса в Убинском, а я почти забыла, — рассказала Ирина изданию «Сибкрай».Отчаявшись, Ирина теперь обратилась за помощью в Интернете. Она просит сообщить любую информацию о дедушке: о здоровье, адресе или телефоне. Виктор Москаленко работал директором молокозавода в Убинском. Его жена Валентина — директор 1-й среднеобразовательной школы в родном селе, но ее телефона и адреса Ирина не знает.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru