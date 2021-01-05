В Новосибирске жители Академгородка заметили необычное явление — над домами на фоне ночного неба появились столбы зеленоватого света. Фото этого феномена сибиряки опубликовали в соцсетях.— Академгородок, около 11 часов вечера. Что это за явление? Я ничего не понимаю, — написала в фейсбуке жительница города, которая успела запечатлеть столбы света на камеру.Ее подписчики начали предполагать в комментариях, что это может быть.— Похоже на северное сияние. Скоро к нам, наверное, переместится полюс холода.— В Толмачево над аэропортом в морозы часто такие столбы стоят.— И в морозном Мурманске — тоже, — написали они.В Западно-Сибирском Гидрометцентре гипотезу сибиряков поддержали.— Если свет в виде таких цветных столбов, то это воздух явно в ионизированном состоянии. Такое может быть из-за очень низких температур — тогда, от преломления света, действительно возникает что-то вроде северного сияния, — рассказал КП-Новосибирск дежурный синоптик Западно-Сибирского Гидрометцентра.Напомним, ранее жители Первомайского и Советского районов видели над Новосибирском зимнюю «радугу». Метеорологи также поведали, в чем ее секрет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Говорят, к морозу»: в небе над Новосибирском появился невероятный радужный столбСиноптики объяснили, в чем причина этого явления (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru