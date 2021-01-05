Во вторник, 5 января, в одном из деревянных домов Новосибирска взорвался газовый баллон. Ударная волна выбила окно и погнуло входную дверь в соседнюю квартиру. Перепуганные жильцы дома вызвали спасателей МАСС.После разведки стало ясно, что никто не пострадал. Спасатели выгнули входную дверь и провели инструктаж с остальными жильцами.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru