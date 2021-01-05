Во вторник, 5 января, оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что за минувшие сутки в регионе заболели еще 142 человека. Выздоровело больше: 187 человек за сутки.— С начала пандемии коронавирусом в сумме заболели 28 629 человек, в том числе 1 633 ребенка. 24 898 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались в сумме 1 008 человек, — сообщили в региональном оперативном штабе.В отделениях реанимации находятся 154 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 28 пациентов.В детскую больницу №3 с подозрением на коронавирус и установленным диагнозом госпитализированы 13 детей. В инфекционных стационарах лежат 1 680 взрослых пациентов.В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 954 пациента.Всего в Новосибирской области сделано 1 084 739 тестов на коронавирус.Под медицинским наблюдением находятся 4 016 жителей области, для 83 955 человек меднаблюдение окончено.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru