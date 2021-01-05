Во вторник, 5 января, стало известно о том, что за последние сутки в Новосибирской области от коронавируса умерли еще 8 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.— Скончались еще восемь пациентов: мужчины в возрасте 48 лет, 60 лет, 67 лет, 72 года и женщины в возрасте 59 лет, 72 года, 76 лет и 80 лет. В сумме в регионе от коронавируса скончались 1008 человек, — передает областной оперштаб.Сейчас в реанимации находятся 154 человека, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких 28 пациентов.С начала эпидемии коронавирусом заболели 28 629 человек, в том числе инфицированы 1 663 ребенка. Выздоровели в сумме 24 898 пациентов.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru