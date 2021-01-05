Курьезный случай произошел под Новосибирском в поселке Горный. У 79-летнего пенсионера, пока он спал, кто-то украл бензиновый триммер, бензопилу, пластиковое ведро с медом и пару валенок. Мужчина слышал ночью странный шум, но не придал внимания. А на другой день увидел, что его вещи пропали — осталось только взломанное окно и следы от чужой обуви.Произошло все незадолго до Нового года — 27 декабря. Пенсионер тут же обратился в полицию.— Полицейские изъяли следы преступника, а также опросили соседей. Соседи рассказали, что некий мужчина ходил по улицам и настойчиво пытался продать кому-нибудь бензопилу. Выяснилось, что это был 54-летний житель Горного, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.Сам вор, узнав, что его разыскивают, пришел в полицию с повинной. А заодно прямо в отдел принес похищенные валенки и ведро с медом. Остальное он успел продать. Сибиряк посчитал, что пожилой хозяин дома уже умер, а потому два дня наведывался к нему домой: сначала вынес приборы, а потом валенки и мед.В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru