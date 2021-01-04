ЧП произошло ночью 1 января в городе Барабинске. Друзья, отмечавшие Новый год, неожиданно поссорились. Двадцатипятилетний продавец схватил первое, что попалось под рук, - это оказалась бутылка шампанского. Ей парень и ударил своего оппонента по голове.— Пострадавший 27-летний местный житель был доставлен в приемный покой Барабинской центральной районной больницы бригадой «Скорой помощи», — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.У пациента медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и приличную гематому. Сейчас правоохранители разбираются во всех обстоятельствах произошедшего.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru