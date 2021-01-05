Погода в Новосибирске на 5 января 2021 года будет морозной. Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра прогнозируют по области температуру до -40 градусов, небольшую облачность, изморозь и туманы.— В Новосибирске ночью ожидается температура -30 — -32, местами до -37 градусов, днем — до -27 градусов. Возможна небольшая облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь и гололедица. Ожидается переменный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, — сообщает сайт Западно-Сибирского гидрометцентра.«Яндекс» обещает ясную погоду: по его прогнозу, 5 января будет около -28— -32 градусов, безоблачно, со слабым ветром.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru