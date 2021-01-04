Оперативный штаб Новосибирской области опубликовал данные о ситуации с коронавирусом на 4 января: за сутки в регионе выявлено 146 новых заболевших. С начала пандемии диагноз подтвердился у 28487 пациентов.— В больницах Новосибирска находятся 9 детей с подозрением на коронавирус или с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска больше — 1 725 человек, — сообщили в оперштабе. — В больницы районов области госпитализированы 937 пациентов.С самого начала эпидемии врачи спасли от коронавируса 24711 человек. За прошедшие сутки выздоровели 193 пациента, перенесших COVID-19.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru