В Новосибирске за сутки от COVID-19 умерло 9 человек. Об этом сообщил региональный оперштаб.— Это мужчины в возрасте 46 лет, 52 лет, 56 лет, 80 лет и женщины в возрасте 61 года, 66 лет, 68 лет, 77 лет и 83 года, — говорится в сообщении. — Всего в регионе от коронавируса умерли 1000 человек.Сейчас в палатах интенсивной терапии находится 151 человека: 50 пациентов не могут дышать самостоятельно и подключены к аппаратам ИВЛ.— Под медицинским наблюдением находятся 4111 жителей региона, — добавили в оперштабе Новосибирской области.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru