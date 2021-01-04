Новосибирцы готовы заплатить сто тысяч рублей тому, кто вернет их любимца. Собака по кличке Дэни убежала 27 декабря в Заельцовском районе по улице Дмитрия Донского. Пса испугал фейерверк во дворе.— Кто-то из жильцов дома устроил салют. Дэни был без поводка и в панике бросился наутек. Больше мы его не видели, — рассказала КП-Новосибирск Ярослава, хозяйка породистого пса.Пятнистого бигля сибиряки купили 7 лет назад. Дени стал членом семьи, и схозяева за него теперь переживают. Чтобы вернуть питомца домой, новосибирцы объявили вознаграждение - 100 тысяч рублей.— Стоимость собаки зависит от чистоты породы. На 100 тысяч можно купить точно такого же, и даже две или три. Но взамен мы просим вернуть нашего Дэни, — говорит женщина.Уважаемые читатели, если вы видели эту собаку или приютили его у себя, то просьба связаться с его хозяйкой по телефону: 8-913-945-65-50.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru