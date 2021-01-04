Новосибирцы просят сохранить уникальные здания на территории военного городка № 17 в центре города. Поводом для волнений стала новость о том, что участки там, возможно, будут продавать.— Архитекторы Новосибирска уже предлагали несколько вариантов развития этой территории, в том числе создание там исторического парка: реставрацию зданий и благоустройство зеленой зоны с созданием различных культурных и досуговых учреждений. На территории городка уже действует один музей: мультимедийный центр «Россия — моя история», — сообщает издание ЧС-ИНФО.Общественники написали письмо министру обороны Сергею Шойгу и надеются, что исторические здания можно будет сохранить.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru