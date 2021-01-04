Новогодняя ночь едва не закончилась трагедией для семьи с двумя малышами, отдыхавшей в одном из эко-отелей в Республике Алтай. Историю придала огласке мать детей в группе «АСТ-54». Она рассказала, что вместе с компанией они 30 декабря заселись в двухэтажный дом с камином, который нужно было растапливать самостоятельно. Ближе к вечеру женщина уложила годовалого сына и четырехлетнюю дочку спать на втором этаже и отправилась на первый этаж к друзьям. В комнате у детей сибирячка оставила видеоняню.— Около 22 часов мы начали растапливать камин на первом этаже. В 23:30 у меня сработала видеоняня от крика сына, я побежала на второй этаж. Забегаю в комнату, и вижу, что вся комната в дыму, едкий запах гари, сын орет, дочь закашливается. Пожарная сигнализация не срабатывает. У меня шок! Если бы не крик сына и видеоняня, и я не зашла к ним, они бы просто не проснулись от угарного дыма и задохнулись, — написала подробности Екатерина Вологдина.По словам женщины, администратор отеля прислал инженера, который не смог объяснить причину задымления комнаты. При этом сибирячка самостоятельно обнаружила дыру в трубе камина. Мать написала заявления в полицию и МЧС.Персонал эко-отеля отказался комментировать ЧП корреспондентам КП-Новосибирск. А вот новосибирский юрист Константин Зиновьев советует сибирякам не пускать ситуацию на самотек.— Мама малышей поступила правильно, что написала заявления в МЧС и полицию. Для начала здесь стоит вопрос: правильно ли была оказана услуга потребителю? Камин является такой же составляющей частью отеля, поэтому нужно уточнить, можно ли было его вообще эксплуатировать. Мать может предъявить иск о компенсации морального вреда. Но к уголовной ответственности их навряд ли удастся привлечь.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru