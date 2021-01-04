ЧП произошло ночью 2 января в городе Бердске Новосибирской области. После празднования Нового года жителю Северного микрорайона не понравилось, что у соседей шумная компания продолжала веселиться.— Около половины второго ночи 58-летний мужчина пошел к соседям, чтобы попросить их не шуметь. Во время разговора началась перепалка, а потом сибиряк схватился за нож и ударил им шумного соседа в живот, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.37-летнего сибиряка на автомобиле «Скорой помощи» доставили в больницу. У пострадавшего сибиряка врачи диагностировали проникающее колото-резаное ранение передней брюшной стенки. Виновника конфликта задержали полицейские. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Проводится дальнейшее расследование.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru