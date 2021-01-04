Погода в Новосибирске на 4 января 2021 года будет морозной. Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра прогнозируют в области температуру до минус 35 градусов, а местами до минус 40 градусов.— Непосредственно в Новосибирске будет немного теплее: ожидается температура от минус 26 до минус 28 градусов. Возможна небольшая облачность, преимущественно без осадков, в отдельных районах будет изморозь. На дорогах местами гололедица. Ожидается переменный ветер со скоростью 1-6 метров в секунду, — сообщает сайт Западно-Сибирского гидрометцентра.А вот «Яндекс» дает не такой морозный прогноз: по данным портала, днем 4 января в Новосибирске будет минус 25 градусов, а ночью похолодает до минус 28 градусов. Примерно такая погода продержится вплоть до Рождества, а 7 января немного потеплеет: столбик термометра покажет минус 18 градусов.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru