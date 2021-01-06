Андрею Свежухину 28 лет, и он с детства ничего не видит. В 11 лет парень стал заниматься в центре «Интеграция», где его научили читать книги с шрифтом Брайля для незрячих.— У Андрея оказалась феноменальная память. Например — задаешь вопрос 24 сентбяря 2020 года какой день недели он говорит — «четверг». Андрей сам зарабатывает — делает свечки и посуду в мастерских, перепечатывает книги для незрячих и сам сочиняет рассказы, — рассказала педагог центра «Интеграция» Елена Мокроусова.Сейчас Андрей мечтает о компьютере: парень мечтает начать зарабатывать переводом книг для слепых. Но сибиряк с мамой живут на пенсию у пособие по уходу в 30 тысяч рублей в месяц, и возможности приобрести технику у семьи нет.— Сын говорит мне: «Мама, я уже немаленький, сам заработаю». Нам любой компьютер сгодится, лишь бы интеллект развивался. Пожалуйста, помогите сыну, — рассказала мама Анна Свежухина.Уважаемые читатели! Если вы хотите подарить Андрею компьютер либо финансово помочь семье Свежухиных, можете связаться с редакцией «КП-Новосибирск» по телефону:8-923-145-11-03 - мы передадим семье ваши контакты.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru