Новосибирцы запустили фейерверк прямо в жилой дом. Видео случившегося появилось в социальных сетях. По словам очевидцев, салют запускали в Кировском районе.— Очередной неудачный салют состоялся минувшей ночью на улице Воскресной. Залпы неправильно установленного фейерверка пришлись по стене малоэтажного жилого дома, — пишут участники группы Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».На кадрах видно, что столпы огня летят прямо в стены. Они могли попасть кому-нибудь в окно или на балкон.Среди сибиряков этот поступок вызвал бурю эмоций:— Найти и штраф влепить!— А если бы кому-то на балкон попало?— Чем они думают?К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru