1 января в Убинском районе Новосибирской области поймали браконьера: мужчина убил косулю и пытался сбежать от госинспектора.— В заказнике «Успенский» инспектор по охране животного мира увидел подозрительный автомобиль «Рено», уезжающий с территории, и решил проследовать за ним. Водитель заметил погоню и начал прибавлять скорость, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.Водитель остановил машину, только когда съехал в кювет. Сибиряка попросили открыть багажник, где и обнаружили тушу убитой косули.Теперь браконьеру за незаконную охоту грозит административная ответственность и крупный штраф.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru