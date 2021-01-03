В воскресенье, 3 января новосибирец заснял смог над городом. Он рассказал «Комсомолке», откуда по его мнению взялась эта дымка.— Смог стоит такой, что соседнего дома не видно. На улице находиться невозможно, дома также- головная боль и обострение астмы. Со 2 января уровень загрязнения воздуха минус 10 баллов, опасное для жизни, критическое содержание ядовитых примесей в воздухе, — уверен читатель.Мужчина предположил, что воздух загрязняют не только автомобили. Главным фактором смога читатель назвал использование бурого угля для растопки ТЭЦ.Синоптики подтвердили — видимость ухудшается по другим причинам.— Днем 2 и ночью 3 января отмечалась погода преимущественно без осадков. Видимость в дымах, туманах ухудшалась до 200 метров, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru