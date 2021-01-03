Сибиряк разбился на глазах своей возлюбленной. ЧП произошло в ночь на 1 января 2021 года в Заельцовском районе. Тело 18-летнего юноши было обнаружено под окнами 16-этажного дома.Как сообщает источник в правоохранительных органах, погибший приехал в гости к знакомой девушке на Новый год. За несколько часов до трагедии парень решил признаться ей в любви на общедомовом балконе 12 этажа. Предположительно, погибший был нетрезв.— По данному факту СУ СКР по Новосибирской области проводит доследственную проверку. Устанавливаются все причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщила Анастасия Кулешова, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИК ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru