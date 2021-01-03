В воскресенье, 3 января волонтеры «ЛизаАлерт» объявили поиски 78-летней Галины Степановны Шленских. Пенсионерка ушла из дома в городе Объ в период с 31 декабря на 1 января 2021 года.— Женщина жила одна. Днем 31 декабря женщину видели соседи. Утром 1 января родственники приехали поздравить Галину Степановну, но дома ее не обнаружили, — сообщила руководитель новосибирского отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских.Пропавшая Галина Шленских ростом 174 сантиметров, у нее xудощавое телосложение, карие глаза, волосы светло-русые с сединой.— Предположительно пенсионерка была одета в светло-коричневое или темно-зеленое драповое пальто, темно-зеленые брюки, черные мужские ботинки, темно-коричневую норковую шапку. Женщина нуждается в медицинской помощи., — сообщили волонтеры.Волонтеры просят очевидцев, которые видели Галину Шленских после 31 декабря 2020 года, просят сообщить по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт») или 112.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru