В Новосибирске еще у 150 человек обнаружен коронавирус. Об этом сообщает оперштаб Новосибирской области.— С начала пандемии COVID-19 обнаружен у 28 тысяч человек. За сутки еще 150 человек заразились коронавирусом. В том числе ковидом заразилось 6 детей, — говорится в обновленных данных. — Из больниц выписан 151 человек.В районные больницы госпитализировано больше 1000 человек. У них есть подозрение на COVID-19. Под медицинским наблюдением на сегодняшний день находятся больше 4 тысяч человек.Напомним, что в регионе продолжает действовать масочный режим. Их нужно носит в общественных местах: транспорте, кинотеатре, метро, магазинах.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru