Сибиряк забирает пенсию у матери, угрожая ножом. Недавно свидетелем конфликта стала соседка. Она сняла происходящее на видео и выложила в социальные сети.— За два года не вышел ни один сосед, а крики эти слышит весь двор. Выхожу на защиту матери только я одна. Полицию вызывала раз сто, они приезжают и уезжают.У матери позиция жертвы — это ее единственный сын, она боится что с ним случится что-то, не понимая одного, что давно случилось и с ней и с ним!, — написала сибирячка в группе «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».По словам женщины, она регулярно помогала соседу: кормила, уговаривала лечь в наркодиспансер. Все бес толку.— Его мама хочет совершить суицид. Мне страшно! Я не хочу тащить на совести своей груз такой, хотя я изо все сил два года защищаю ее. Но когда-нибудь это закончится печально. Так вот, пока не закончилось, помогите! — обратилась сибирячка.В социальных сетях сибиряки осудили мужчину:— Бедная женщина. Никому такого сына не пожелаешь!— Посадите его на 15 суток!— Пусть мать заявление на него напишет!К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru