В Новосибирске волонтеры поискового отряда «Маяк» разыскивают Валерия Васильевича Мясоедова 1966 года рождения. Мужчина пропал 23 декабря 2020 года. По словам родных, он ушел в больницу на прием и не вернулся.— Он около 11:00, ушел из дома по ул. Барьерная, в Советском районе г. Новосибирска, и до настоящего момента его местонахождение не установлено, — сообщает поисковый отряд «Маяк».Валерий ростом 175 сантиметров, худощавого телосложения. У него прямые, густые, темные волосы, карие глаза. Особая примета: носит очки и бороду.— Когда сибиряк вышел из дома, то был одет в зеленую вязаную шапку, черную куртку до колен, синий полукомбинезон, черные сапоги «Дутыши», — описывают сибиряка волонтеры.Если вам что-то известно о местонахождении Валерия Мясоедова 1966 года рождения, просим сообщит по номеру 112 или на номер ПСО «Маяк» 8-951-393-0911.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru