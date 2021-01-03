Сибирячка чуть не лишилась половины лица в новогоднюю ночь. Женщина неудачно запустила фейерверк и попала в больницу. ЧП произошло на улице Звездная в Первомайском районе.— В Новый год 2021 при запуске фейерверков пострадали две женщины. Врачи оказали помощь 60-летней потерпевшей с повреждением мягких тканей руки, — рассказала КП-Новосибирск Ирина Большакова, главный врач станции скорой медицинской помощи .- Также пострадала 47-летняя женщина, у нее обнаружили перелом кости носа и рваную рану лица.По словам медиков, женщины получили не тяжелые травмы. Все могло быть гораздо хуже. Однако, 47-летней сибирячке придется сделать пластическую операцию, чтобы восстановить лицо.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru