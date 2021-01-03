В Новосибирске, 2 декабря, пьяный таксист врезался в забор и чуть не подрался со своим коллегой. ДТП произошло в Октябрьском районе. Об инциденте сообщил сибиряк к группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».— На улице Кирова, не доезжая 20 метров до улицы Никитина, водитель седана Nissan Almera протаранил Hyundai Solaris, — говорит подписчик группы.По словам мужчины, Nissan после удара с другой машиной отбросило в металлический забор. В итоге машина осталась не только переднего бампера и фар, но и колеса в придачу.— После аварии водитель Ниссана начал кидаться на своего оппонента из Хендэ даже не смотря на присутствие на месте сотрудников полиции. От него пахло спиртным, — утверждает очевидец.Кто виноват в ДТП, теперь предстоит разобраться сотрудникам полиции. Пока что поступок горе-водителя подвергся суду со стороны сибиряков:— Что не таксист, то авария.— Таких нельзя прощать.— Лишить прав пожизненноК ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru