В субботу, 2 января сибирячка нашла убитых собак возле села Кусково в Тогучинском районе. По словам девушки, животных расстреляли из охотничьего ружья.— Лежат две собаки с дробью в области брюха, видимо кому-то помешали. Люди бездушные. Берегите своих хвостатых!, — написала подписчица Елизавета.Фотографии убитых собак появились в сообществе «Инцидент-Новосибирск» «ВКотнтакте». Однако в полицию до сих пор никто не пожаловался.-В отдел МВД по Тогучинскому району никаких заявлений не поступало. Проверка по сообщениям в соцсетях еще не начата, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.Глава местного сельсовета уверен, что местные жители не могли этого сделать.— Я проезжал вчера возле Кусково и не видел трупов животных. Бродячих собак у нас не отстреливают — работает служба отлова, животных забирают в питомник в Тогучине, — рассказал «КП-Новосибирск» глава Киикского сельсовета Андрей Клюшниченко.Пользователи соцсетей требуют найти и наказать живодеров. Некоторые подозревают неизвестных охотников в возможной трагедии:— Не смогли в дичь попасть и на бедных собачках отыгрались— Что собаки им сделали? Зачем убивать?К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru