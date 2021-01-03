Двое мужчин, находящихся в центре временного содержания иностранных граждан МВД России по Новосибирской области, устроили голодовку в знак протеста. Азербайджанцы уже долго время не могут покинуть столицу Сибири. Виной всему — закрытые из-за коронавируса границы.— 30 декабря данные граждане обратились к руководству Центра с заявлениями об объявлении голодовки из-за того, что им до сих пор не известна конкретная дата убытиях их в Республику Азербайджан. Они потребовали встречи с прокурором, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.Руководство центра пытались поговорить с мужчинами, также голодающих навестил президент Новосибирской региональной общественной организации объединения русско-азербайджанской молодежи. Обо всех мероприятиях доложили прокурору Ленинского района.В итоге мигрантов удалось уговорить прекратить голодовку.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru