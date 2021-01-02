В Новосибирске мужчина покончил с собой в прямом эфире в новогоднюю ночь. Стрим длиной в 41 минуту он вел в соцсети \\"Вконтакте\\". Зрителями стали немногочисленные друзья, но сейчас это шокирующее видео посмотрели уже более 3 тысяч человек. Об этом сообщил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.— 40-летний мужчина покончил с собой, тело было обнаружено в его квартире по улице Твардовского, 8, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.Известно, что ранее мужчина высказывал подобные намерения. Наш собеседник также отметили, что перед своей смертью мужчина выкладывал на своей странице в соцсетях различные стихи, а также фотографии на тему самоубийства.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru