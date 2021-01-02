Новосибирцы отметили Новый год 2021 массовым салютом над городом. Очевидцы уверены — такого количества залпов не было никогда. Художник Иван Ягода снял фейерверк на видео из окон своей арт-резиденции на 25 этаже в Заельцовском районе.— Даже коронавирус не может отменить людям праздник! Фейерверков было так много, что они продолжались полтора часа. В самый пик — через полчаса после нового года я насчитал по 30 залпов в секунду. Это сколько же денег было взорвано! — рассказал КП-Новосибирск Иван Ягода.Пользователи соцсетей поражены красочным видео, некоторые даже завидуют художникам:— Вот это вы хитренькие высоко забрались.— Топовое место! — пишут люди в комментариях под постом.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru