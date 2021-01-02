В Новосибирской области коронавирусом заболели еще 154 человека. Всего в регионе зарегистрирован 28 191 случай COVID-19, в том числе у 1 647 детей. Выписаны с выздоравлением были уже 24 367 человек, 127 из них — за последние сутки.— Всего в Новосибирской области сделано 1 080 222 теста на коронавирус. Под наблюдением врачей остаются 4 163 жителя региона, 83 169 человек сняты с меднаблюдения, — сообщили в областном оперштабе.В больницах с подозрением на коронавирус и лабораторно подтвержденным диагнозом лежат 7 детей. Взрослых пациентов с ковидом и подозрением на него в больницах города 1 612, области — 1 034.Кроме того, за прошедшие сутки в нашем регионе было зарегистрировано 1 168 обращения людей с симптомами ОРВИ. Госпитализированы были 22 человека.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru