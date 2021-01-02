Утром 2 января в Новосибирске произошел необычный инцидент: во дворе одного из домов в Дзержинском районе города мусоровоз не смог проехать через металлические ворота и застрял.— Выезжая с территории дома по адресу Бориса Богаткова 260/1, Scania задела левую створку ворот и застряла. К сожалению, во многих дворах Новосибирска нет никаких условий для работы больших машин коммунальных служб: проезды узкие, много заборов, шлагбаумов и припаркованных автомобилей, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54» со ссылкой на очевидцев, заснявших происходящее на видео.В комментариях под постом многие сибиряки написали о том, что такая проблема, действительно, не редкость для нашего города. А некоторые люди даже предложили несколько вариантов для ее решения:— Тут надо было жильцам баки ставить за пределами забора.— Водителю тоже нужно было понимать, что он тут не проедет.— Даже мусоровозу нужно худеть после Нового года, — пишут люди.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru