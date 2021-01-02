В Новосибирске ищут 16-летнего Дениса Горлова. Как пояснили КП-Новосибирск волонтеры, подросток отмечал Новый год в гостях и должен был вернуться домой утром 1 января. По камерам наблюдения полиция установила, что из подъезда мальчик вышел и направился в сторону дома, однако там он так и не появился. С этого момента его местонахождение остается неизвестным.— Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, серые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения парень был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, серые брюки и оранжевые ботинки. С собой у него был черный рюкзак.Поисковики отмечают, что пропал парень в Калининском районе Новосибирска, но, возможно, он может находиться и в других районах. В такую морозную погоду важно найти его как можно быстрее.Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может быть Денис или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru