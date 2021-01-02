Погода в Новосибирске на 2 января 2021 года будет морозной. Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до -33 градусов.— В субботу, 2 января, в Новосибирске будет пасмурно, но преимущественно без осадков. Температура воздуха опустится до -33 градусов ночью, -27-29 градусов днем. Ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.Согласно данным сервиса Яндекс. Погода, в Новосибирске 2 января возможен небольшой снег, средняя температура воздуха будет составлять -30 градусов, ветер будет дуть со средней скоростью 2 метра в секунду, атмосферное давление будет удерживаться на отметке в 772-776 миллиметров ртутного столба.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru