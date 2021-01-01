К вечеру 1 января в дежурную часть новосибирского полка ДПС поступило более 100 заявок о ДТП. В двух авариях пострадали люди. В частности, такая авария произошла в 20 часов на Советском шоссе.Водитель автомобиля Тойота 4Runner вывел машину на встречную полосу, там налетел на Hyundai Solaris.- В результате ДТП пострадал водитель Hyundai Solaris и 12 летняя пассажирка автомобиля «Тойота». Обстоятельства данного ДТП и травмы, которые получили участники ДТП, уточняются, - сообщает госавтоинспекция города Новосибирска.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru