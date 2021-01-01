Ежегодно тысячи жителей Новосибирской области обращаются в МВД за тем, чтобы восстановить паспорт. В 2020 году таких заявлений оказалось меньше, чем обычно, но цифры все равно – внушительные.- В связи с утратой у нас оформлено около 9 тысяч паспортов. В связи с порчей - 5,5 тысяч паспортов, - рассказала КП-Новосибирск заместитель начальника отдела по работе с гражданами РФ Управления по вопросам миграции областного управления МВД Людмила Лопухина.Что же такого происходит с паспортами, что их приходится менять на новые? Кроме того, что люди нечаянно рвут страницы, документы часто становятся жертвами детского творчества.- Бывает, рисуют дети, когда родители не досматривают. Ребенок достал паспорт, изрисовал. Очень часто детское творчество в паспорте для родителей оборачивается трудностями, - прокомментировала Лопухина.Еще одна причина порчи паспорта – его механический износ. Это актуально для тех людей, которые постоянно держат документ при себе.Собеседница КП-Новосибирск добавила, что менять паспорта приходится и в тех случаях, когда заканчивается место на страницах для регистрации браков и разводов. Такое тоже бывает.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru