В Новосибирске вынесли приговор бывшему финансовому консультанту. Девушка обслуживала клиентов банка и крала с их счетов деньги. Помощник прокурора Железнодорожного района Ася Овчинникова рассказала, как действовала преступница.- Клиентов, которые обратились за оформлением потребительского кредита, она просила назвать ей пароль от личного кабинета, и с помощью мобильного приложения переводила деньги на подконтрольные ей счета, - пояснила Овчинникова КП-Новосибирск. – Она списывала небольшие суммы – 2 тысячи рублей, 5 тысяч, 7 тысяч. Многие клиенты не замечали этого.Проверяя свои счета, многие люди, полагали, что денег не хватает из-за комиссий и не предполагали кражи. Это и позволяло похитительнице действовать незаметно в течение целого года. Когда же в полицию, все-таки, стали поступать заявления, следователи нашли и тех потерпевших, которые не знали о кражах.В итоге правоохранители насчитали 76 потерпевших, у которых сотрудница украла более 400 тысяч рублей.По словам Аси Овчинниковой преступница объяснила свой поступок большими финансовыми проблемами, всем потерпевшим она возместила похищенное. Железнодорожный районный суд приговорил виновную к штрафу в 360 тысяч рублей. Лишать свободы ее не стали.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru