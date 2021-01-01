Под Новосибирском иномарка врезалась в фонарный столб. От удара опора сильно накренилось, а корпус машины смяло.На место происшествия приехала скорая помощь, так же там работают сотрудники ГИБДД.«Водитель уходил от погони, завидев сотрудников ДПС, и не справился с управлением между поворотом на жилмассив Ясный и Искитимом», - цитирует подписчицу паблик АСТ-54.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru