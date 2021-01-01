Многие контейнеры в Новосибирске переполнены мусором. Оператор, отвечающий за его вывоз, сделал официальное заявление. Он ссылается в том, что перемерзла техника в трех мусоровозах. А также называет другие причины: большое количество отходов в праздники и невозможность подъехать к некоторым площадкам.- Гидравлическая система специализированного оборудования трех мусоровозов перемерзла, в связи с чем технику пришлось отправить в ремонт, - сообщает «Экология-Новосибирск». -Положение дел осложняют новогодние праздники, так как в это время значительно увеличивается образование отходов, а также автомобили, припаркованные в непосредственной близости к контейнерным площадкам, которые осложняют работу мусоровозов или попросту делают ее невозможной.В течение суток оператор обещает привести ситуацию с уборкой мусора в норму.