Муниципальная аварийно-спасательная служба отчиталась о своих выездах за минувшие сутки. Помимо того, что в разных точках города пришлось вскрывать заблокированные двери, помощь понадобилась 19-летней девушке. Ее проблемой оказался отек пальца, с которого та не могла снять кольцо. Помощь к ней приехала в седьмом часу утра.- Кольцо снято. Помощь оказана девушке 2001 года рождения. В медицинской помощи не нуждается, - отчитались спасатели.Вызов был в квартиру дома на улице Немировича-Данченко. Судя по снимку, который продемонстрировали сотрудники МАСС, кольцо им пришлось перерезать.