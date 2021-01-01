Полиция готовится к появлению на дорогах пьяных водителей. Возможно, в праздники их будет больше, чем обычно. В связи с этим автоинспекция объявила усиление.- Сотрудники строевых подразделений ГИБДД будут нести службу в усиленном режиме, проводить профилактическую работу среди водителей и пешеходов. Работа автоинспекторов будет нацелена на выявление грубых нарушений ПДД, нетрезвых водителей, - сообщает Главное управление МВД России по Новосибирской области.Особый контроль за нарушителями автоинспекция начала 31 декабря, а продлиться он должен до окончания новогодних каникул.