Число россиян пополняют, в том числе, иностранцы. Некоторые из них, приехав в Новосибирск, меняют гражданство.- У нас есть случаи приобретения гражданства гражданами Колумбии, Марокко, Аргентины. В основном меняют гражданство в связи с тем, что супруг - гражданин России, - рассказала КП-Новосибирск заместитель начальник отдела по работе с гражданами РФ Управления по вопросам миграции областного управления МВД Людмила Лопухина.Также в 2020 году россиянами стали граждане Италии, Туниса, Сирийской Арабской Республики, Египта, Турции, Италии, Сербии, Германии, Канады, Кубы, Вьетнама, Кот-д'Ивуара. И это – только те, что получали паспорта в Новосибирской области.