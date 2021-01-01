В Новосибирске получил приговор наркокурьер. Его еще в 2019 году на выходе из вокзала задержали сотрудники ФСБ. Теперь перед Новым годом Эльчин Агашев получил срок.- В конце октября 2019 года Агашев в Москве приобрел героин массой более 700 грамм. С целью сбыта наркотика Агашев приехал в Новосибирск, где на выходе из вокзала Новосибирск-Главный задержан сотрудниками ФСБ, - рассказал КП-Новосибирск помощник прокурора Железнодорожного района Иван Милюков.Курьер пытался оправдаться. Он уверял, что некто малознакомый просил его за 50 тысяч рублей перевезти в Новосибирск сверток. Агашев якобы в поезде увидел содержимое и хотел сообщить о «посылке» правоохранителям. Суд таким объяснениям не поверил и приговор преступника к 12 годам заключения.