16-летняя пассажирка автомобиля первые часы года провела в больнице – девушка пострадала в ДТП. Произошло оно 1 января в 01:15 в Ленинском районе.Столкнулись на улице Связистов две легковые машины Toyota Probox, которая вылетела на встречную полосу, и Toyota Funcargo. Автомобилем, что оказался на встречке, управлял 25-летний водитель.- В результате ДТП в медицинское учреждение доставлена пассажирка автомобиля Toyota Funcargo 2004 года рождения Характер полученных травм уточняется, - сообщает городская ГИБДД.