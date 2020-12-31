27-летний сибиряк попал в Центральную клиническую больницу на улице Пирогова вечером 29 декабря. Врачи диагностировали у парня проникающее ножевое ранение передней брюшной стенки. К счастью, внутренние органы не были повреждены.- Новосибирец рассказал, что в 20.30 на территории водно-спортивной базы «Наука» по ул. Бердский тупик, 10 на него кто-то напал и ударил ножом, - рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.Сейчас правохранители выясняют все обстоятельства случившегося и ищут человека, напавшего на сибиряка.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru